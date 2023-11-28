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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تستضيف فعاليات القمة السنوية الثامنة لـ إيجيبت أوتوموتيف

صدى البلد

 انطلقت قبل قليل فعاليات القمة السنوية الثامنة  ايجيبت أتوموتيف والتي تستضيفها القاهرة بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و خبراء صناعة السيارات في مصر.

 
وقال محمد ابو الفتوح، الكاتب الصحفي والرئيس التنفيذي لإيجيبت أوتومتيف مصر، إن القمة تركز على توطين صناعة السيارات في مصر باعتبارها أحد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يدعم الاقتصاد القومي .


أوضح أن القمة ستعلن عن تفعيل استراتيجية صناعة السيارات و آلياتها والتي تأخرت كثيرا مشيرا إلي اعتزام تفعيل إطلاق المجلس الاعلي للسيارات .


أوضح أنه سيتم التركيز علي تفعيل المنطقة الاقتصادية وتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية و فتح آفاق جديدة الاقتصاد المصري بما في ذلك قطاع الصناعات المغذية.

 
من جانبه قال معتز السيد، رئيس قطاع التسويق بأحد شركات صناعة الزيوت العالمية للسيارات " شل" ، إن قطاع صناعة السيارات في مصر واعد و استطاع الصمود أمام تداعيات الأحداث الجيوسياسية رغم صعوبتها .


أضاف القطاع يمتاز بمرونته بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية في مصر لدعمه ومساهمته في الاقتصاد القومي .


أضاف أن عمل شركته في مصر يجاوز حاجز ال 100 عام حتي اصبحت جزءا من نسيج الشعب المصري ، بالتوازي مع استراتيجية الشركة للاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية من خلال الدخول في شراكات استراتيجية مع الكيانات والمؤسسات المحلية والعالمية المختلفة .


أوضح أن هناك إجراءات لدعم انتاج زيوت سيارات أقل استهلاكا الوقود ضمن استراتيجية مصر لترشيد استخدام الوقود التقليدي .

استخدام الوقود اقتصاد القومي الاستثمار والمناطق الحرة الاقتصاد القومي الرئيس عبد الفتاح

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