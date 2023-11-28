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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائلة جبر: مكافحة الجريمة المنظمة بالقارة الأفريقية تشكل أولوية في السياسة المصرية

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية

أعربت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن سعادتها باختيار مصر لاستضافة فعاليات الاجتماع الدوري لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الافريقي لهذا العام، مؤكدة ان الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل مكافحة قضايا الجريمة المنظمة.

وقالت “نائلة جبر”، في كلمتها الافتتاحية ممثلا عن الحكومة المصرية بالاجتماع، المنعقد اليوم، في القاهرة، إن اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الافريقي في القاهرة، يأتي في اطار الاهتمام المصري بتعزيز البرامج الافريقية ودعمها خاصة المتعلقة بقضايا الجرائم المنظمة والهجرة الغير الشرعية، مؤكدة أن هذه البرامج تعد أولوية في السياسة المصرية وتساهم في تنظيمها وتسعى دائما في تعزيز نشاطها مثل برنامج “ROCK” المعني بمكافحة الجريمة.

وأضافت “جبر”: “نحن نتمنى التوسع لهذا البرنامج الأفريقي “ROCK”، ليشمل جميع الدول الافريقية، من أجل الحد من الجريمة المنظمة وهو ما نهتم به في مصر ونسعى إليه، وتابعت:”العالم كله يعاني من هذه الجرائم بشكل عام والقارة الأفريقية بشكل خاص، نتيجة الصراعات السياسية التي تعيشها مؤخرا".

وأكملت:"نتمنى خروج الاجتماع بخطة لتنسيق العمل وتبادل المعلومات والخبرات ونتمنى أن يتم التوسع في هذا البرنامج لعضوية كافة الدول الأفريقية".

ويهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء وعددهم 12 دولة، وهم ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

ويعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الأنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.

وتعد مصر إحدى الدول التي تهتم بإنشاء أنظمة حماية من مخاطر الجريمة المنظمة حيث وضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأحد مكونات الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2023، حيث  تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2023) والتي تتضمن أهدافا طموحة لإنهاء العنف.

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