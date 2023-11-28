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أخبار البلد

السفيرة نائلة جبر: نعمل على تحديث خريطة الهجرة غير الشرعية في مصر| خاص

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر مع محررة صدى البلد نورهان خفاجي

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن اجتماع مركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، يعقد لأول مرة في مصر، مؤكدة أن مصر من أكثر الدول نجاحا في هذا الموضوع.

وقالت “نائلة جبر”، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على هامش الاجتماع، المنعقد اليوم، في القاهرة: "لدينا الجزء المؤسسي واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة منع الهجرة غير الشرعية، وهو جزء هام بأن يكون لدينا كيان مؤسسي بالدولة معني بالتنسيق بين كل الجهات التي تحارب هذه الجرائم بالاضافة إلى التشريعات، في حين أن هناك دول ليس لديها التشريعات أو الاستراتيجيات.

وأكدت “رئيس اللجنة الوطنية”، وجود هذا الاجتماع في مصر، يساعد على تبادل المعلومات، فلدينا الجهات الأمنية والنجاح الكبير التي قامت به لإيقاف الهجرة غير الشرعية عبر السواحل والحدود المصرية وضبطها وكل هذا يعطي الاجتماع الأفريقي قوة وزخم، ويساعد في نجاح أجندته.

وأوضحت “نائلة جبر”، أن اجتماع المركز الإقليمي، هو تنسيقي المأمول منه أن ينظر إلى المستقبل بدراسة ووضع تصور للخطوات القادمة لتحقيق نجاحات أكبر على متسوى الدول الاعضاء تجاه هذه الجرائم.

صورة من الاجتماع 

وحول “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، أشارت :"كان لدينا خريطة بالمحافظات التي يخرج منها هجرة غير شرعية، نعمل على تحديث هذه الخريطة حاليا من خلال برنامج يتم تمويله مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وهذا الأمر يعد نقلة كبيرة في مكافحة عملية الهجرة الغير شرعية، ليكون داعم للجهاز في عمليات الرصد والاحصاء وهو ما يساعد أيضا في عمليات التوعية والتنمية وعمليات المواجهة".

وتابعت:" لدينا في الاتجار بالبشر أنشطة كثيرة وبرتوكلات مشتركة مع اتحاد الجمعيات الأهلية، ذهبنا إلى القرى وعقدنا اجتماعات بمخاطر هذه الجرائم، ومستمرون بعد الانتخابات الرئاسية سوف نستكمل مواصلات المحافظات التي تخرج منها هجرة".

وأكدت السفيرة نائلة جبر، قائله:" بفضل الله مصر لم تخرج منها مركب واحدة للهجرة الغير الشرعية منذ 2016، ولدينا خبرة كافية لنقلها إلى دول القارة الأفريقية التي تعاني من هذه الجرائم".

ويعقد الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للاتحاد الأفريقي، لأول مرة في القاهرة، بعد الاجتماعين السابقين في كينيا وأثيوبيا، ويستهدف التنسيق المباشر مع الشرطة الدولية “الأنتربول”، والشرطة الأفريقية “الأفريبول”.

ويهدف الاجتماع السنوي لمركز العمليات الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة إلى التنسيق بين الدول الأعضاء وعددهم 12 دولة، وهم ( مصر - السوادن - جنوب السودان - الصومال - جيبوتي - أثيوبيا - كينيا - أوغندا - تشاد - اليمين )، لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

وتعد مصر إحدى الدول التي تهتم بإنشاء أنظمة حماية من مخاطر الجريمة المنظمة حيث وضعت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأحد مكونات الاستراتيجية الشاملة لرؤية مصر 2023، حيث  تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2023) والتي تتضمن أهدافا طموحة لإنهاء العنف.

صورة من الاجتماع 

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