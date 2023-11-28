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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لقاء مع خبير.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتحدث عن الشيخوخة الصحية في مصر

الدكتور محمد سلامة
الدكتور محمد سلامة

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أول فعالية من سلسلة، "لقاء مع خبير"، للحديث عن الشيخوخة الصحية في مصر.

ناقش الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الشيخوخة الصحية في مصر وعن أهمية الدراسة التي سيتم إطلاقها في 2024 تحت عنوان "الدراسة الطولية للشيخوخة الصحية في مصر AL-SEHA".

يقود سلامة الفريق البحثي للدراسة المصرية والتي تهدف لرصد وقياس التغيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي ستطرأ على حياة كبار السن في مصر مع تقدم العمر، كما تهدف الدراسة إلى سد الفجوة المعرفية عن الشيخوخة في مصر وذلك للمساعدة في تقييم وتطوير السياسات والبرامج التي ستساعد في تحسين حياة كبار السن وتقديم رعاية أفضل لهم.

حصل الدكتور محمد سلامة، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1999 من جامعة المنصورة، والماجستير في علم السموم في 2006، ثم حصل على درجة الدكتوراه في علم السموم العصبية في 2011 بالتعاون مع جامعة فيليبس في ماربورج في ألمانيا.

عند عودته إلى مصر، أدرك أن هناك فجوة كبيرة بين أبحاث علم الأعصاب الأساسية والتطبيق الإكلينيكية، ليؤسس أول وحدة لعلم الأعصاب التجريبية في جامعة المنصورة.

أدت الأبحاث التعاونية التي أجراها سلامة إلى إنشاء الشبكة المصرية للاضطرابات العصبية التنكسية (ENND)، ويعد سلامة أول باحث عربي في مجال السموم يتم تكريمه مرتين من الجمعية الأمريكية للسموم في 2013 و2016.

كما حصل سلامة على جائزة من مؤسسة باركنسون واضطرابات الحركة (PMDF) لأبحاثه المستمرة في مجال التنكس العصبي، وهو حاليًا زميل في المعهد العالمي لصحة الدماغ  وعضو اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المصري.

 

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