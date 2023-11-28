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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية.. تفاصيل

مونوريل
مونوريل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الامر الذي يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة مسافة محددة، على أن يكون تنفيذ الأعمال ابتداء من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان 28- 29/11/2023 ، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون بمدينة نصر على النحو الآتى:

القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يساراً من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالا ًبشارع الورش فيميناً محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيميناً شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

التحويلات المرورية العاصمة الادارية حسن المامون محور شينزو محور المشير مرور القاهرة مونوريل العاصمة مونوريل العاصمة الإدارية مونوريل

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