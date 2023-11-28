الداخلية تشارك السيدات الاحتفال بحملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

أطلقت وزارة الداخلية ، عدد من المبادرات لمشاركة السيدات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

ونظمت الوزارة زيارات لعدد من المستشفيات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعض من الهدايا العينية.

كما تم زيارة عدد من دور إستضافة وتوجيه المرأة وكذا دور رعاية المسنات وتوزيع هدايا عينية عليهن ، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

كما تم تنظيم إحتفالية لعدد (20) سيدة من نزيلات إحدى دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم بمقر نادى الشروق لضباط الشرطة بالمعادى.

كما تقرر فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بدءً من يوم (25) نوفمبر ولمدة أسبوع مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان .. وذلك تنسيقاً والمجلس القومى للمرأة.

وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزيلات (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 21/11/2023 حتى 7/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة .. حيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعي.

وذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعي وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.. وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر من كل عام.

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