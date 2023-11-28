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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات البحرية تستقبل وفد الدعاة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

القوات البحرية تستقبل
القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة على مستوى الجمهورية والذى تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محـمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

القوات البحرية

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياة الإقليمية والاقتصادية، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف علي الإمكانيات والقدرات المتطورة التي تمتلكها القوات البحرية.

وزير الأوقاف

من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الاعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.

القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

قائد القوات البحرية

كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، معربًا عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والاعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى.

قائد القوات البحرية ووزير الأوقاف
القوات البحرية قيادة القوات البحرية وزارة الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الاوقاف قائد القوات البحرية

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