أخبار الفن.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما .. نيويورك تايمز عن ويجز: هدفه الوصول للعالمية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

نشرت المؤلفة انجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.

وقالت انجى علاء: قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

كتبت جريدة "نيويورك تايمز" مقالًا يسلط الضوء على إنجازات مغنى الراب "ويجز" في الفترة الأخيرة.

وشدد المقال على نجاح "ويجز" في أن يصبح نجمًا عالميًا دون أن يصدر ألبومًا كاملاً و هدفه الرئيسي هو إحضار الهيب هوب العربي إلى المستوى العالمي.

بالإضافة إلى تتويج "ويجز" بلقب الفنان الأكثر استماعًا على منصة Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2022 وأصبح الفنان الأول في مصر.

نشر معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز صورة برفقة والده عبر حسابه بفيسبوك.

وعلق معتصم على الصورة:" مع السلامة يا من أكرمتنى وسترتنى بفضل الله عليك .. نسألكم الدعاء"