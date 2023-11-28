عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

البليلة
البليلة

تعد البليلة من أشهر الأكلات التي يقبل على تناولها المصريين خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة وفي نفس الوقت مذاقها شهي وتعزز الحالة المزاجية الجيدة

نعرض لكم طريقه عمل البليلة بمذاق شهي ومختلف وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

ماتحطهوش في باب التلاجة.. معلومات غير متوقعة عن حفظ البيض


مقادير البليلة
سكر
لبن
قمح مسلوق
كاسترد بودرة
قشطة بلدي
جوز هند
زبيب أو شوكولاتة سائلة

طريقة عمل البليلة :
* ضعي اللبن في حلة على النار ثم اضيفي القمح المسلوق  

ذوبي الكاستر في قليل من اللبن وضيفيه على قمح البليلة وقلبي جيدا 
* ضيفي السكر والقشطة وقلبيهم جيدا ثم ضعي جوز الهند واستمرى فى تقليب الخليط على النار.

* انتظري حتى يغلي الخليط ثم قدمي البليلة دافئة وتزين جوز الهند والزبيب أو الشيكولاتة

البليلة الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل البليلة مقادير البليلة نجلاء الشرشابي الحالة المزاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

موضوعات متعلقة

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

5 أطعمة تقلل حدوث مشاكل الأسنان واللثة.. تعرف عليها

بطعم مختلف .. طريقة عمل محشي الكرنب

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

ترشيحاتنا

ياو أنور.. الإسماعيلي يتقدم على بيراميدز بهدف في الشوط الأول بالدوري

إعلان مهم من بايدن بشأن إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

خطر جديد يهدد بايدن.. نجل الرئيس الأمريكي يمثل أمام الكونجرس

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش وأجهزة الاستخبارات فشلا في 7 أكتوبر

فضيحة في «الكومباوند» تنتهي بجريمة قتل مشرف الأمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ