طريقة عمل البليلة بمذاق مختلف ولذيذ

تعد البليلة من أشهر الأكلات التي يقبل على تناولها المصريين خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من التدفئة وفي نفس الوقت مذاقها شهي وتعزز الحالة المزاجية الجيدة

نعرض لكم طريقه عمل البليلة بمذاق شهي ومختلف وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي



مقادير البليلة

سكر

لبن

قمح مسلوق

كاسترد بودرة

قشطة بلدي

جوز هند

زبيب أو شوكولاتة سائلة

طريقة عمل البليلة :

* ضعي اللبن في حلة على النار ثم اضيفي القمح المسلوق

ذوبي الكاستر في قليل من اللبن وضيفيه على قمح البليلة وقلبي جيدا

* ضيفي السكر والقشطة وقلبيهم جيدا ثم ضعي جوز الهند واستمرى فى تقليب الخليط على النار.

* انتظري حتى يغلي الخليط ثم قدمي البليلة دافئة وتزين جوز الهند والزبيب أو الشيكولاتة