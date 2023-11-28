عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي

يخلط الكثير من الأشخاص بين الالتهاب الرئوي الحاد والانفلونزا ونزلات البرد ومختلف الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

يعالج أمراضًا خطيرة .. العلماء يكشفون أسرار تفل القهوة المطحونة|تفاصيل

ويقصد بمرض الالتهاب الرئوي حالة التهاب في الرئتين وعادة ما تحدث بسبب وصول إحدى انواع العدوى لهما 

ووفقا لما جاء في موقع NHS يتحسن معظم الأشخاص الذن يعانون من الالتهب الرئوي خلال 2 إلى 4 أسابيع، لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير وقد يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.

يمكن أن تبدأ أعراض الالتهاب الرئوي فجأة أو تدريجيًا على مدار بضعة أيام.

ولكى تستطيع التفرقة بين الالتهاب الرئوي ونزلات البرد وأمراض الشتاء الآخرى نعرض لكم أهم العلامات :

السعال  قد يسعل مخاط أصفر أو أخضر (البلغم)
ضيق في التنفس
حرارة عالية
ألم الصدر من علامات الالتهاب الرئوي 
جسد مؤلم بدون سبب 
الشعور بالتعب الشديد
فقدان الشهية
إصدار أصوات صفير عند التنفس قد يصدر الأطفال أيضًا أصواتًا شخيرًا
الشعور بالارتباك وفقدان التركيز وهذا أمر شائع عند كبار السن

الإلتهاب الرئوي أعراض الألتهاب الرئوي أمراض القلب أو الرئة أمراض ضيق فى التنفس فقدان الشهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري| والقنوات الناقلة

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

5 أطعمة تقلل حدوث مشاكل الأسنان واللثة.. تعرف عليها

بطعم مختلف .. طريقة عمل محشي الكرنب

طارق عبدالعزيز مات بسببه.. كيف تحمى نفسك من مرضه

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تدعو للإفراج الفوري عن الأسرى وإطالة أمد وقف إطلاق النار بغزة

«حتى لو هرب».. جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي

الهلال السعودي يسعى لفك الصدارة مع نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

تحذير روسي من توسع الصراع مع الناتو إلى الأسلحة النووية

نتنياهو يكشف تفاصيل عملية إطلاق سراح الرهائن.. ويبعث برسالة مهمة لـ حماس

مهاجم ميدياما الغاني مطلوب في الأهلي.. ووكيل اللاعب يفجر مفاجأة للجماهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بفستان باربي.. مارجوت روبي تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز جوثام

خراب بيوت| طلاق 5 نجمات خلال شهر واحد.. وهذه تفاصيل انفصال يوسف الشريف عن إنجي علاء

بشرى سارة للمصريين| وزير التموين يعلن موعد إنتهاء أزمة السكر.. وهذه أسبابها

فيديو

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

مفاجأة بالمعاشات الشهر القادم | اعرف التفاصيل

تحرك جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة بعيار 21

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ