مش برد .. أعراض تؤكد الإصابة بالالتهاب الرئوي

يخلط الكثير من الأشخاص بين الالتهاب الرئوي الحاد والانفلونزا ونزلات البرد ومختلف الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي.

ويقصد بمرض الالتهاب الرئوي حالة التهاب في الرئتين وعادة ما تحدث بسبب وصول إحدى انواع العدوى لهما

ووفقا لما جاء في موقع NHS يتحسن معظم الأشخاص الذن يعانون من الالتهب الرئوي خلال 2 إلى 4 أسابيع، لكن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة معرضون لخطر الإصابة بمرض خطير وقد يحتاجون إلى العلاج في المستشفى.

يمكن أن تبدأ أعراض الالتهاب الرئوي فجأة أو تدريجيًا على مدار بضعة أيام.

ولكى تستطيع التفرقة بين الالتهاب الرئوي ونزلات البرد وأمراض الشتاء الآخرى نعرض لكم أهم العلامات :

السعال قد يسعل مخاط أصفر أو أخضر (البلغم)

ضيق في التنفس

حرارة عالية

ألم الصدر من علامات الالتهاب الرئوي

جسد مؤلم بدون سبب

الشعور بالتعب الشديد

فقدان الشهية

إصدار أصوات صفير عند التنفس قد يصدر الأطفال أيضًا أصواتًا شخيرًا

الشعور بالارتباك وفقدان التركيز وهذا أمر شائع عند كبار السن