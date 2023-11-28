رضا شحاتة: الأهلي لازم يضغط مبكرًا على سموحة لهذا السبب

قال رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أنه على المارد الأحمر الضغط بشكل مبكر على سموحة اليوم فى مباراة الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز من أجل تحقيق الفوز خلال المباراة وتحقيق الفوز.

وقال رضا شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة الاهلي وسموحة صعبة اليوم وعلى الفريق تحقيق الفوز والتسجيل بشكل مبكر أمام الفريق السكندري من أجل تحقيق الثلاث نقاط.

وأضاف:" الأهلي اليوم محتاج أنه يسجل بدري عشان يرتاح من المباراة، ويقدر كولر يشارك عدد من اللاعبين فى ظل الروتيشن الذي يقوم به المدرب السويسري.

ويستضيف الأهلي حامل اللقب نظيره سموحة في المباراة المنتظرة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.