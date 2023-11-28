الأهلي يعد منعم بتعديل عقده والزمالك يجمد تجديد لاعبيه| تفاصيل

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء وعدت محمد عبدالمنعم بتعديل عقده كثيرًا منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أن اللاعب يقدم مستوى طيبا منذ فترة طويلة، وإدارة النادي جلبت الفرنسي أنتوني موديست بمبلغ كبير، وتجاهلت اللاعب الأفضل في دفاع الفريق الأحمر لكنه تسرع في الإعلان عن غضبه عبر السوشيال ميديا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك لاعبين كثيرين حصلت على أموال كثيرة وآخرهم إمام عاشور، ثم بدأ الحديث حول أحمد فتوح، وبالتالي فمن حق محمد عبدالمنعم أن يطالب بتعديل عقده، والأهلي سيجدد عقود اللاعبين ولكن وفقًا لشروط النادي".

وأضاف: "الزمالك جمد مفاوضات التجديد لأنه يريد تقييم الأمور، وهناك لاعبين ستفضل البقاء حبا في النادي، ودائما اللعب في الأندية الجماهيرية له بريق خاص من أجل الشهرة، ورمضان صبحي أصبح بعيدا عن الأضواء تماما عكس تواجده في الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة لـ سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه".

وتابع: "الأهلي والزمالك عليهم وضع سقف لرواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وأسعار اللاعبين أصبحت مبالغ فيها وكذلك رواتبهم".