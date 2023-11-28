رئيس ميدياما الغاني يوضح حقيقة تفاوض الأهلي مع جوناثان مهاجم الفريق

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق جزءًا من تصريحات، رئيس نادي ميدياما الغاني، التي توضح حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن دخول الأهلي في مفاوضات لضم مهاجم الفريق الغاني.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " : "رئيس نادي ميدياما الغاني الأهلي لم يفاوضنا للحصول على خدمات جوناثان سواه".

الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء علىملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولىمن منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءاتوتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.