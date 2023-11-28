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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دودو يرحل للدوري الفرنسي والفوز على الأهلي ليس مستحيلا.. فرج عامر يشعل الوسط الرياضي

فرج عامر
فرج عامر

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن  مباراة الأهلي ستكون صعبة للغاية، ولكن ليس هناك شئ مستحيل، والملعب لا يعترف سوى بالمجهود داخله.

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وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أحمد سامي من المدربين المميزين ولا أتحدث معه في الأمور الفنية وأثق في قدراته، وحال الفوز سيكون هناك مكافآت خاصة".

وأضاف فرج عامر: "حاولنا بقوة ضم أحمد نبيل كوكا من الأهلي في الموسم الماضي، ولكن كولر رفض تمامًا، ونفس الأمر بالنسبة لرغبتنا في ضم معتز محمد وزعلوك وتم الرفض أيضًا، علاقتنا مع نادي الزمالك دائمًا ممتازة".

واستطرد رئيس نادي سموحة: "دوكو دودو لاعب الفريق سوف يرحل في يناير إلى أوروبا، وهو مطلوب في الدوري الفرنسي ونطلب 650 ألف يورو".

وقال: "أحمد حكم مدافع الفريق مطلوب في أحد الأندية، ورفضنا ضم أحمد عبدالقادر بسبب راتبه، وأؤكد أن الأهلي لم يتفاوض مع جوناثان سواه مهاجم ميدياما الغاني، ولن ندخل في التفاوض معه".

واختتم: "صفحتي الشخصية والأخبار التي يتم نشرها هي معلومات بناءً على علاقاتي مع اللاعبين والوكلاء وشركات التسويق، ولكن الاخبار لا تأتي من الأندية".

سموحة الأهلى فرج عامر

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