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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن غياب نجم الأهلي عن مباراة سموحة بسبب الإصابة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن غياب كريم نيدفيد عن مباراة الأهلي وسموحة غدا.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" كريم نيدفيد يغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة غدا بسبب إجهاد العضلة الضامة ومحمود متولي يعاني من التهابات في العضلة الأمامية".

 

يفكر كريم نيدفيد، لاعب خط الوسط الفريق الأول للنادي الأهلي، جديا في خيار الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

 

ويري اللاعب صعوبة الحصول على فرصة اللعب كأساسي مع الفريق، نظرًا للتنافس القوي في مركزه مع إمام عاشور الذي تألق بشكل لافت خلال المباريات الماضية، حيث يجيد نيدفيد بشكل كبير فى نفس مركز عاشور.

 

ما يزيد الأمر صعوبة هو وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس المركز مثل مروان عطية وديانج وعمرو السولية.

 

وتلقى نيدفيد اهتمامًا من قبل نادي مودرن فيوتشر، الذي أبدى استعدادًا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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