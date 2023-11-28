فرج عامر قبل مواجهة الأهلي: إن شاء الله التوفيق يكون حليف سموحة

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً قبل مواجهة سموحة والأهلي مساء اليوم، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “ان شاءالله التوفيق يكون حليف سموحة و نقدم اداء ممتاز بالتوفيق للموج الازرق”.

الأهلي يواجه سموحة

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.