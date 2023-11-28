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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة ثانوي ومحطة رفع للصرف

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرار الموافقة على قرار تخصيص قطع أراض لإقامة مدرسة ثانوي ومحطة رفع صرف صحي بمركز أسيوط ضمن خطة المحافظة لتطوير وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بناءاً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات والارتقاء بها وفقاً للامكانات المتاحة مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب والعمل تدريجياً على إلغاء الفترات الدراسية وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة فضلاً عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال وتطوير المشروعات التي تقدم الخدمات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق النائية والبعيدة لكي يستفيد أكبر عدد من المواطنين بالقرى والنجوع.


وأعلن محافظ أسيوط عن اعتماد الموافقة على تعديل قرار المحافظة رقم 1094 لسنة 2007 لمساحة فدان و8 قيراط و2سهم ليصبح التعديل 3889.60 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسي (المرحلة الإعدادية) ومساحة 385متر مربع لإقامة محطة رفع صرف صحي بناحية قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط على أن يتم التخصيص لمدة عام لكل قرار منهم ويجدد لعام آخر بناء على طلب من الجهة المختصة ويلغى القرار بعد مضي عامين في حالة عدم البدء في الإنشاء وتعاد الأراض المخصصة للمحافظة مرة أخرى فضلاً عن العمل على استغلال بعض الأسوار الخارجية لتلك المدارس في عمل نشاط يخدمها ويحقق زيادة لموارد المحافظة مشيراً إلى السعي لتخصيص مزيد من الأراضي لإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام على المواطنين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة خاصة في قطاع التربية والتعليم والصرف الصحي مما يساهم في تطوير القطاعين.

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