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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة فنية للاعبي يد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في دوري المحترفين

الإسباني ديفيد ديفيز
الإسباني ديفيد ديفيز

عقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمواجهة الزمالك التي من المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

وقام ديفيز خلال المحاضرة بشرح آخر الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وخاض الفريق مرانا قويا أمس الاثنين، شهد حالة من التركيز الشديد والحماس بين اللاعبين، فيما حرص الجهاز الفني على تكثيف جرعة التدريبات التخصصية في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة.

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