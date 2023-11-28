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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يعترف: الجيش والاستخبارات فشلا في أحداث 7 أكتوبر

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم حتى الآن إعادة 76 أسيرا إسرائيليا إلى منازلهم.

وأضاف "هاليفي"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لمواصلة الحرب بعد انتهاء الهدنة ووقف إطلاق النار "نحن نستخدم أيام وقف إطلاق النار كجزء من الخطة لنتعلم، سنقاتل من أجل آخر الأسرى".

وفيما يتعلق باستمرار الحرب في قطاع غزة، قال: "نريد القتال حتى نعيد آخر الأسرى. نحن نستعد لاستمرار القتال لتفكيك حماس. سيستغرق الأمر وقتا، وهذه أهداف معقدة."

وعلق هاليفي، على الفشل الذريع الذي منيت به شعبة المخابرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل هجوم 7 أكتوبر من قبل حركة حماس.

وقال هاليفي خلال زيارة إلى القيادة الشمالية: "لقد فشل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك شعبة الاستخبارات، في أحداث أكتوبر".

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