مساعد رئيس الوفد يدعو المصريين في الخارج للتصويت لصالح مرشح الحزب

دعا أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون تنمية الصعيد جموع المصريين في الخارج إلى المشاركة بكثافة في سباق الانتخابات الرئاسية، والتوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في قيادة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون تنمية الصعيد في بيان له إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني يستوجب على الجميع المشاركة فيه، للتعبير عن آرائهم في مناخ حر ديمقراطي، الأمر الذي يسهم في رسم ملامح المستقبل وخارطة طريق نحو البناء والتنمية بحرية واستقلال.

ووجه رائف في دعوته للجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم باختيار مرشح الوفد الدكتور عبد السند يمامة الذي يحمل بين يديه مشروع وبرنامج انتخابي متكامل، نأمل أن يكون إضافة لمساندة ودعم هذا الوطن في جميع المجالات والملفات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية المصرية في الداخل والخارج، وتعزز من الدور المصري ويخدم الوطن والمواطن، وهو المستقبل الذي يطمح إليه الجميع يعمه الرخاء والبناء ويردع المخاطر المحيطة بالمنطقة عن الأمن القومي المصري.

وثمن مساعد رئيس حزب الوفد جهود الدولة المصرية في توفير كافة السبل والوسائل لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين، وتيسير إجراءات الاقتراع، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية تعزز من مكانة مصر الدولية، خاصة من جانب المصريين بالخارج الذين يعتبرون بمثابة سفراء للمشهد السياسي في مصر بجميع دول العالم، وتمثل مشاركتهم ردا على الدعوات المسمومة بمقاطعة الانتخابات، وعلى الإدعاءات الكاذبة التي يروجها البعض حول نزاهة وشفافية الديمقراطية في مصر.