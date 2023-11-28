مشروب شتوي شائع يقلل الوزن ويمنع التهابات الكبد

يعد الكاكاو من أشهر المشروبات الشتوية بسبب مذاقه الشهي، ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يحتوي على بعض المواد الطبيعية الفعالة في إنقاص الوزن وحماية الكبد.

وفقا لما جاء في موقع news-medical هناك علاقة بين استهلاك الكاكاو ودوره المحتمل كإجراء علاجي ضد السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، ويأتي هذا من العديد من دراسات الفئران والجرذان في المختبر بالإضافة إلى تجارب المراقبة العشوائية والدراسات البشرية المرتقبة ودراسات الحالات والشواهد على البشر.

وفقا لدراسة أجريت على الفئران، قلل الكاكاو من حدوث الالتهابات المرتبطة بالسمنة، وأمراض الكبد الدهنية، ومقاومة الأنسولين، كما أن تناول الكاكاو يقلل من تخليق الأحماض الدهنية ونقلها إلى الكبد والأنسجة الدهنية.

وعند البشر، يمكن لرائحة الشوكولاتة الداكنة أو تناولها أن تغير الجوع، وتثبط الشهية بسبب التغيرات في هرمون الجريلين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالجوع و الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول "الجيد")، ونسبة البروتينات الدهنية، وعلامات الالتهاب ولوحظت تأثيرات مماثلة عندما تبين أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع اللوز يحسن مستويات الدهون في الدم.

بشكل عام، يمكن للكاكاو ومنتجاته المشتقة أن تكون بمثابة أغذية وظيفية لأنها تحتوي على العديد من المركبات ذات الفوائد الصحية وتؤثر فوائدها الصحية الإيجابية على أجهزة المناعة والقلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية لاستهلاك الكاكاو على الجهاز العصبي المركزي.

هناك بعض القيود على الدراسات المصممة لدراسة تأثير الكاكاو، وهي أنها تقيم خصائص تعزيز الصحة للكاكاو وليس للشوكولاتة نفسها. وهذا ملحوظ لأن الكاكاو يؤكل في الغالب على شكل شوكولاتة، والتي يختلف شكلها الغذائي عن الكاكاو وعلى هذا النحو، فإن دور الشوكولاتة على صحة الإنسان لا يمكن مقارنته تمامًا بدور الكاكاو.

وتشمل القيود الأخرى الندرة النسبية للدراسات الوبائية التي تدرس الآثار الصحية للكاكاو بأشكاله المختلفة، وتحديدا الشوكولاتة الداكنة التي تتزايد شعبيتها. علاوة على ذلك، هناك العديد من العوامل المربكة مثل مكونات النظام الغذائي الأخرى، والتعرض البيئي، ونمط الحياة، وحجم استهلاك الشوكولاتة، بالإضافة إلى تركيبتها التي تحد من قوة الأدلة التي قدمتها الدراسات.

من الضروري إجراء المزيد من الدراسات الانتقالية لتحديد التأثيرات المحتملة لاستهلاك الكاكاو والشوكولاتة وللتحقق من النتائج الموضحة في الاختبارات المعملية على الحيوانات.



