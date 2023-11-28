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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تهنئ المملكة العربية السعودية بالفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، مؤكدة على ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وأكدت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.

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