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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العين الإماراتي يسقط بثلاثية أمام باختاكور الأوزبكي في أبطال آسيا

العين الإماراتي وباختاكور
العين الإماراتي وباختاكور

سقط العين الإماراتي بهزيمة أمام ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-3، على استاد هزاع بن زايد، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقدم العين من خلال عيسى خلفان في الدقيقة 18، قبل أن يرد باختاكور بثلاثية خلال الشوط الثاني عن طريق هوجيمات أركانوف (هدفان) 55 و62، ودراجان سيران 78.

ورغم الخسارة، حسم العين صدارة ترتيب المجموعة والتأهل إلى ثمن النهائي برصيد 12 نقطة، مقابل 7 نقاط لباختاكور في المركز الثاني، و6 نقاط للفيحاء في المركز الثالث، و4 نقاط لآهال في المركز الرابع.


ومن هجمة معاكسة سريعة، تمكن العين من افتتاح باب التسجيل، حينما مرر الأحبابي كرة بينية أرضية بين المدافعين وصلت إلى المنفرد عيسى خلفان، والذي سدد كرة مُتقنة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من تحت قدمي الحارس بافليوتشينكو داخل الشباك في الدقيقة 18.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح باختاكور في تسجيل هدف التعادل، عندما مرر ديلشود سايتوف كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل الصندوق باتجاه سيران الذي حوّلها مباشرة أمام أركانوف على الجانب الأيمن ليسددها متقنة باتجاه الزاوية البعيدة داخل شباك بو سندة في الدقيقة 55، وتمكن باختاكور من التقدم، بعد كرة بينية عالية من الخلف حولها سيران برأسه على الجهة اليمنى أمام أركانوف الذي تقدم بالكرة مسرعًا قبل أن يراوغ الدفاع بطريقة جميلة ويسكن الكرة على يمين الحارس داخل الشباك، محرزًا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62.

وأهدر العين فرصة خطيرة، حينما أرسل روميرو كرة عرضية عالية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حوّلها سانتوس بطرف قدمه باتجاه الزاوية القريبة أبعدها الحارس الأوزبكي إلى ركنية في الدقيقة 72، وتمكن باختاكور من تعزيز تقدمه بالهدف الثالث، عندما أرسل أركانوف كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء باتجاه خولماتوف، والذي حولها مباشرة أمام سيران ليسددها بدوره من منتصف الصندوق داخل الشباك في الدقيقة 78.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 5 ديسمبر المقبل، حيث يلتقي باختاكور مع الفيحاء في طشقند، وآهال مع العين في عشق أباد.

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