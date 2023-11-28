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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بحالة نفسية.. شاب يتخلص من حياته بالقليوبية

جثة
جثة

تخلص شاب من حياته شنقا بقرية طحانوب بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لمروره بحالة نفسية ، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى. 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بمصرع س. ع 35 عامًا، مقيم قرية طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر. 
وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين شنق المجني عليه لنفسه لمروره بحالة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية الطب الشرعى الصفة التشريحية المباحث الجنائية تحريات المباحث الجنائية شبين القناطر

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