أخبار الفن.. عزاء طارق عبد العزيز.. وقرارات حاسمة من اتحاد النقابات الفنية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

سبب غير متوقع.. أحمد فهمي يكشف سر تأخره في الإنجاب

كشف أحمد فهمي، عن سبب فكرة عدم إنجابه حتى الآن، وسفره إلى أمريكا، وأبرز كواليس طفولته ورؤيته في الحياة بشكل عام.

منهم شريف منير.. نجوم يتلقون عزاء طارق عبد العزيز

حرص عدد من نجوم الفن على استقبال عزاء الفنان طارق عبد العزيز في مقدمتهم خالد الصاوي، شريف منير، محمد هنيدي، احمد خالد صالح.

أزمة كروان مشاكل.. قرارات حاسمة من اتحاد النقابات الفنية

أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا حول أزمة تشغيل الأعضاء ومسلسل بطن الحوت.

ياسر صادق: سعيد بتكريمي من مهرجان شبابي وتعلمت كثيرا من الفنان محمد صبحي

أقامت ادارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ندوة للاحتفاء بالفنان والمخرج ياسر صادق أحد مكرمين الدورة الثامنة ،وادارها الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر

أعلنت انفصالهم.. إنجي علاء تكشف سر غير متوقع عن يوسف الشريف

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس، تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.