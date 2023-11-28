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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم شريف منير.. نجوم يتلقون عزاء طارق عبد العزيز

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الفن على استقبال عزاء الفنان طارق عبد العزيز في مقدمتهم خالد الصاوي، شريف منير، محمد هنيدي، احمد خالد صالح.

انهار الفنان خالد الصاوي وبكى النجم محمد هنيدي، في عزاء الفنان طارق عبد العزيز فيما وقف أحمد خالد صالح بجوار نجل الراحل ليستقبل واجب العزاء.
 

توافد نجوم الفن على عزاء طارق عبد العزيز

بدأ عزاء الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل.

انهيار خالد الصاوي.. مشاهد من عزاء طارق عبد العزيز

توافد نجوم الفن على عزاء طارق عبد العزيز


وحرص على التواجد عدد من نجوم الفن منهم أحمد السقا وأحمد خالد صالح،  ويسرا اللوزي ورانيا فريد شوقى.

وأقيم عزاء الفنان طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وكانت انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص حرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع  الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.

احمد خالد صالح احمد السقا التواصل الاجتماع الشيخ زايد الفنان طارق عبد العزيز الفنان خالد الصاوي الفنان محمد رياض الفنان محمد هنيدي

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