تسريح لموظفي VMware بعد إكمال الاستحواذ عليها من Broadcom بقيمة 69 مليار دولار

تلقى عدد كبير من موظفي شركة VMware رسائل بريد إلكتروني تفيد بإلغاء مناصبهم في الشركة، وذلك بعد إعلان شركة Broadcom الأسبوع الماضي عن إكمال صفقتها للاستحواذ على الشركة بقيمة 69 مليار دولار.

وبحسب تقرير من Business Insider فإنه ليس من الواضح بالضبط عدد الموظفين الذين سيتأثرون بعملية التسريح في الوقت الحالي، والتي تأتي بعد ترك العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في VMware خلال العام الماضي.

وتقول الرسائل التي تلقاها الموظفون “أكملت Broadcom مؤخرًا استحواذها على VMware. وكجزء من تخطيط التكامل، وبعد تقييم الاحتياجات التنظيمية، حددنا الأدوار المستقبلية التي سيتم مطلوب داخل الشركة المندمجة. ويؤسفنا إبلاغك بأنه سيتم إلغاء منصبك وسيتم إنهاء عملك”.

وتتابع الرسائل "نود أن نشكرك على تفانيك وخدمتك. نريد أن نجعل هذا الانتقال سلسًا قدر الإمكان، بما في ذلك تقديم حزمة سخية لمكافأة نهاية الخدمة وتزويدك بفترة إشعار مدفوعة الأجر خارج العمل".

وكانت شركة VMware التي وظفت أكثر من 38 ألف شخص حتى فبراير الماضي، قد قامت بالفعل بإلغاء الوظائف قبل إغلاق عملية الاستحواذ، ثم أرسلت VMware خطابًا إلى الموظفين في سبتمبر قائلةً إنهم سيُعرض عليهم وظيفة من قبل Broadcom، أو سيُعرض عليهم دور انتقالي، أو سيتلقون حزمة مكافأة نهاية الخدمة.