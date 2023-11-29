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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب ذي أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما بليزر.
وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود.
أما من الناحية الجمالية،  فاعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي أفلام هيفاء وهبي

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