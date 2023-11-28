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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستشار محمود فوزي: مصر مؤهلة لانطلاقة اقتصادية قوية

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أصبحت مؤهلة تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على القطاع الخاص وبناء الإنسان ومشاركة الجميع مثل القطاع العام والقطاع الأهلي.

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محمود فوزي: حملة السيسي عقدت من 3 إلى 4 لقاءات أسبوعيا مع الكيانات الشبابية

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المستشار محمود فوزي: المصريون بالخارج في بؤرة اهتمام المرشح عبد الفتاح السيسي

أضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "في اللقاءات مع الكيانات الشبابية تلقينا أسئلة من الشباب عن غلاء الأسعار ومشاركة القطاع العام ومتى يحصل القطاع الخاص على الدور الأكبر".

تابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "القطاع العام يتدخل بهذا الشكل عندما تمر البلاد بمرحلة استثنائية، منعا من وجود نقطة فراغ، فالقطاع العام أُضطر إلى ملأ نقاط الفراغ التي لا يهتم القطاع الخاص بالدخول فيها". 

وذكر أن القطاع الخاص يبحث عن الربح بشكل رئيسي، ولكن الدولة عندما تتدخل بمشروعات يكون لها عائد اجتماعي بشكل أساسي، فمثلا، استهدفت الدولة تقليل البطالة لأنها أخطر على المجتمع من الربح والخسارة، وكل نظريات الاقتصاد الحديثة تتحدث عن أن الدولة تحتاج في مراحل الشدة إلى زيادة الإنفاق العام لحماية البنية المجتمعية

محمود فوزى مصر الانتخابات السيسي اخبار التوك شو

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