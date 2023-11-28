المستشار محمود فوزي: المصريون بالخارج في بؤرة اهتمام المرشح عبد الفتاح السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن عمر الدولة المصرية 7 آلاف سنة، مشيرا إلى أنه على مدار الزمن كانت مصر تعيش على مساحة 7% فقط في عام 2014 والآن مصر أصبحت تعيش 14%.

وقال محمود فوزي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر صحفي، إنه سيكون للثقافة وتطوير الوعي دور كبير في المرحلة القادمة، مؤكدا أنه سيتم ذلك من خلال المشروعات الثقافية التي تتم بالدولة.

15 ألف مشروع

وتابع رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن المصريين بالخارج في بؤرة اهتمام مرشحنا الرئاسي، مؤكدا أن مصر شهدت إقامة 15 ألف مشروع خلال 9 سنوات.