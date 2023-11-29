هل «العبادة» مصحف وسجادة؟.. تعرف على المفهوم الصحيح في الإسلام

أجاب الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال يدور في أذهان الكثير من الناس وهو (هل العبادة مصحف وسجادة.. وما هو مفهوم العبادة؟

وقال الشيخ محمود ربيع، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن العبادة مفهومها واسع، فالله تعالى قد نوّع من العبادات، والنبي قال في الحديث الشريف (إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم).

وذكر أن جماعة من أصحاب النبي دخلوا بيته ذات مرة، يسألوا عن حياة النبي، فأخبرت زوجات النبي الصحابة، بأن النبي كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها، ويقوم بعض الليل وينام بعضه.

وجاء نص الحديث كما يلي: (إنَّ رهطًا من الصحابَةِ ذهبوا إلى بيوتِ النَّبِيِّ يسألونَ أزواجَهُ عن عبادتِهِ فلمَّا أُخبِرُوا بها كأنَّهُم تقالُّوها أي : اعتبروها قليلةً ثُمَّ قالوا : أينَ نحنُ مِن رسولِ اللَّهِ و قد غَفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ من ذنبِهِ و ما تأخَّرَ ؟ فقال أحدُهُم : أما أنا فأصومُ الدَّهرَ فلا أفطرُ و قال الثَّاني : و أنا أقومُ اللَّيلِ فلا أنامُ و قال الثَّالثُ : و أنا أعتَزِلُ النِّساءَ فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ بيَّنَ لهم خطأَهم و عِوَجَ طريقِهِم و قال لهم : إنَّما أنا أعلمُكُم باللَّهِ و أخشاكم له و لكنِّي أقومُ و أنامُ وأصومُ و أفطِرُ و أتزوَّجُ النِّساءَ فمَن رغِبَ عن سُنَّتي فليسَ منِّي).

وأكد أن العبادة ليست مصحفًا وسجادة، وإنما العبادة هي روحية وهي أمر قلبي، لقول الله تعالى: (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ).

كما قال النبي في الحديث الشريف (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).

وأشار إلى أن المسلم عليه أن ينوي العبادة في أي فعل يقوم به، حتى النوم إذا نوى به ليتقوى على العمل، فهو في عبادة سواء في النوم أو في العمل.