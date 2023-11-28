العربية: الجيش السوداني يسيطر على مناطق غربي القيادة العامة في الخرطوم

أفادت فضائية "العربية"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوداني تمكن من التوسع وسط العاصمة الخرطوم.

وأضافت العربية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الجيش السوداني سيطر على بعض المناطق في غربي مقر القيادة العامة المحاصرة من قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شن سلاح الجو في الجيش السوداني، هجمات على مناطق لتمركز وانتشار قوات الدعم السريع في عدة مناطق بالخرطوم وولاية غرب كردفان، وعاودت الطائرات المقاتلة التحليق بكثافة في سماء ولاية الخرطوم منذ خمسة أيام بعد انحسار لافت لطلعاتها خلال الشهر الماضي.

وأكدت صحيفة "سودان تريبيون" المحلية، أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بالجيش السوداني، قصفت ارتكازا للدعم السريع صباح اليوم في شارع الستين شرقي العاصمة الخرطوم، وهو شارع يؤدي شمالا لمحيط القيادة العامة للجيش الخاضعة لحصار قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب.

وردت قوات الدعم السريع في المنطقة على طلعات الطائرات الحربية بإطلاق مضادات الطيران، ووفقا لشهود عيان لـ"سودان تربيون"، فإن الطيران الحربي استهدف أيضا مواقع للدعم السريع في أحياء بري والمنشية وشارع الغابة والقوز والصحافة بالخرطوم، فضلا عن عمليات قصف نفذها طائرات مسيرة.

وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة السودانية، بأن معاودة القصف الجوي بقوة وكفاءة، ناتج عن تحسينات أدخلت على سلاح الجو السوداني، خلال الفترة الأخيرة، يمكنها أن تحقق فارقا باستهداف ارتكازات قوات الدعم السريع ومنع تجمعها للهجوم على أهداف عسكرية.

وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، قال لدى مخاطبته قوات جهاز المخابرات العامة بمدينة أم درمان، أمس الاثنين إن “إمكانيات عالية وكبيرة وصلت” – من دون أن يسمها – فضلا عن “حشود عسكرية للجيش في كل المناطق للزحف من كل الاتجاهات وفقا لخطة عملياتية للقيادة العامة”، حسب قوله.