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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: منذ بداية الأزمة في غزة كانت مصر حاضرة للتهدئة.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أنه منذ بداية الأزمة الحالية في غزة يوم 7 أكتوبر، كانت مصر حاضرة والجهود المصرية بدأت منذ اللحظة الأولى للتهدئة .

ضياء رشوان: وصول 270 شاحنة مساعدات مصرية لغزة خلال الثلاثة أيام الماضية

ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق

 وقال رشوان في حواره على قناة " إكسترا نيوز :" مصر تتابع كافة الأوضاع التي تمس الأمن القومي الخاص بها ".

وأضاف :" هناك علاقة قوية بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني"، مضيفا" مصر بذلت مجهودات كبيرة بالتنسيق مع قطر من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة ".

وتابع ضياء رشوان :" بايدن تدخل في أكثر من مرحلة للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل القبول بالهدنة الإنسانية في غزة وهذا بالتنسيق مع مصر وقطر ".

ولفت رشوان :" تم مد الهدنة لمدة يومين إضافيين بجهود مصرية قطرية أمريكية ".

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