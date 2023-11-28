ضياء رشوان: وصول 270 شاحنة مساعدات مصرية لغزة خلال الثلاثة أيام الماضية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه بالأمس كان هناك بعض العقبات من الجانب الإسرائيلي في مرور الشاحنات المصرية إلى معبر العوجة أو إلى كرم مسالم ثم نقلها الى شاحنات أخري فلسطينية يقودها الفلسطينيون إلي شمال غزة.



وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه بعد احتجاج الجانب الفلسطيني لعدم وصول القدر الكافي من المساعدات إلى الشمال، قام الجانب المصري بتغيير طريقة التوصيل فأصبحت الشاحنات تنطلق من مصر بالسائقين المصريين مباشرة إلى شمال غزة.

تم وصول 270 شاحنة من مصر إلى غزة خلال الثلاث ايام الماضية

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: بالأمس فقط دخلت 120 شاحنة حسب البيانات المصرية إلى الشمال ومعهم شاحنتي وقود، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشاحنات التي وصلت إلى الشمال حوالى 270 شاحنة في خلال الثلاثة أيام الماضية.