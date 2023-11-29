محافظة القليوبية ترصد المبلغ المالي المطلوب لإنشاء كباري المشاة الثلاثة بمحور العصار

أكد اللواء أحمد أنور عباس ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، أن محافظة القليوبية قامت برصد المبلغ المالي المطلوب لإنشاء ثلاثة كباري مشاه بمحور العصار بسلالم متحركة لخدمة المواطنين وضمان عبورهم بشكل آمن.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود المشتركة من نواب حزب مستقبل وطن بشبرا الخيمة ؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بشبرا الخيمة ، وفي ضوء الاستجابة لطلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجاهد نصار والنائب عبد السلام الخضراوي والنائب أشرف أمين إلى وزير النقل والمواصلات ومحافظ القليوبية بشأن وضع حواجز خراسانية وضوابط مرورية لتأمين عبور المواطنين بمحور العصار بشرق شبرا الخيمة.

وأوضح النائب مجاهد نصار أن إنجاز المشروعات الكبرى بشبرا الخيمة هو ثمرة الجهود المشتركة مع زملائه النواب، النائب أشرف أمين ، والنائب عبد السلام الخضراوي ، مشدداً على ضرورة تضافر و توحيد الجهود المبذولة من النواب للضغط على المسؤولين لوضع خطة زمنية محددة للانتهاء من مشروع تطوير شارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة، بدلاً من خطة العمل العشوائية التي مر عليها ما يقرب من ثلاث سنوات دون جدوى.

وأضاف النائب مجاهد نصار أن النواب الثلاثة يعملون تحت مظلة واحدة هي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والضغط على المسؤولين لتنفيذ المشروعات الجارية في أسرع وقت وبأعلى جودة ، وأن أي إنجاز في عهد النواب الثلاثة ينسب إلى الجميع ، مشدداً أن هدفنا جميعاً كنواب عن الدائرة واحد ، وهو إعلاء المصلحة العامة وخدمة أبناء شبرا الخيمة.

وأشار نصار إلى أن تتابع طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تأمين محور العصار أدى إلى الموافقة على إنشاء كباري المشاة هو نهج يجب اتباعه في كافة المشروعات الكبرى المزمع تنفيذها.

موضحاً أنه جاري صدور قرار بتخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعي تبلغ مساحتها أربعة أفدنة وتسعة قراريط غير مزروعة لإنشاء مستشفى عام بحي شرق شبرا الخيمة بناءً على الاقتراح برغبة المقدم منه لخدمة أبناء شبرا الخيمة وضواحيها.