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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول توضح سبب انتشار رائحة الغاز في فيصل

غاز
غاز

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة فيصل، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفذ أعمال صيانة طارئة لخطوط الغاز بشارع الملكة، أمام عقار ١٠١ بفيصل، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر 2023، بدءا من الساعة ٩ صباحا.

 

وحذرت  الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين من انتشار لرائحة الغاز ذلك اليوم .  

هل يتم قطع الغاز؟
وأهابت الشركة، بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه؛ لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار؛ يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.

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