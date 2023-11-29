الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بأغلبية الدول الأعضاء، يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، صوتت إلى صالح القرار 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت.

وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، الصادر في عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل، وفق ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب القرار الجديد الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووجه القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي في بيان عقب التصويت، الشكر لجميع الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار، تأكيدا منها على التزامها بالقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وانطلاقاً من حرصها على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال، ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

وبين دندي أن الجمعية العامة تطالب في كل دورة منذ أكثر من خمسة عقود، إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، مؤكدة أن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها، على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية، ولا أثر قانونياً لها على الإطلاق.

ولفت إلى أن الجمعية العامة تنسجم في موقفها هذا انسجاماً تاماً مع الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن بالإجماع في قراره رقم 497 لعام 1981.

وشدد دندي على حق سوريا المشروع باستعادة الجولان المحتل كاملاً حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 مهما طال الزمن، وهو حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط، ولا يسقط بالتقادم، يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 497.