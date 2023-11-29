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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

أحمد فهمي
أحمد فهمي

حلّ الفنان أحمد فهمى ضيفاً على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks“ والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن هنا الزاهد ، ونستعرض أبرز التصريحات فى السطور التالية..

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي»

وتحدّث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلاً: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".

أحمد فهمي: مضيت على عقد طلاق والدتي وأنا بعمر 19 عامًا

وقال أحمد فهمي ": عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدا... ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدا وقت الجامعة... ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص.

وعن علاقته بوالده قال أحمد فهمي: والدي صاحبي جدا وأمي ست عافرت كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة... وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال.

سبب غير متوقع.. أحمد فهمي يكشف سر تأخره في الإنجاب

وعن عدم إنجابه قال: “أنا متأخر في الخلفة لأن التعامل مع الطفل أخطر حاجة ممكنة.. ولو هوصف طفولتي هقول لا تراجع ولا استسلام، وطفولتي هي أهم حاجة، وبحب أجرب واستكشف ومعتبرش حاجة تضييع وقت، ولازم البني آدم يعرف يتعامل مع الطفل اللي جواه”.

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أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

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