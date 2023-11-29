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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي» .. تعرف على سبب حصول ياسمين رئيس على جواز سفر فلسطيني

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

حلّ الفنان أحمد فهمى ضيفاً على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks“ والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي عقب انفصاله عن هنا الزاهد ، ونستعرض أبرز التصريحات فى السطور التالية..

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي»

وتحدّث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلاً: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".

تعرف على سبب حصول ياسمين رئيس على جواز سفر فلسطيني

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لجواز سفرها الفلسطيني وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

ومن المعروف أن ياسمين رئيس ذات أصول فلسطينية.

أثارت الصورة تساؤلات كثيرة حول كيفية الحصول على جواز السفر، وتم توضيح أن والدها فلسطيني ومن مواليد مدينة يافا.

آخرهم يوسف الشريف وإنجى علاء.. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

أحدث خبر انفصال الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما أعنلت الأخيرةعبر حسابها بتطبيق إكس .

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس، تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسفالشريف.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصالالرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتناولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجناما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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