تعرف على سبب حصول ياسمين رئيس على جواز سفر فلسطيني

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لجواز سفرها الفلسطيني وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

ومن المعروف أن ياسمين رئيس ذات أصول فلسطينية.

أثارت الصورة تساؤلات كثيرة حول كيفية الحصول على جواز السفر، وتم توضيح أن والدها فلسطيني ومن مواليد مدينة يافا.

في يوليو 2020، قامت ياسمين رئيس بنشر العديد من الصور وأعربت عن إعجابها الكبير بمدينة يافا الفلسطينية.

وأكدت أن والدها كان يعيش هناك وولد هناك أيضًا وقد أعادت نشر تغريدة على حسابها في تويتر تظهر فيها مجموعة من الصور التي تبرز جمال طبيعة مدينة يافا وعلقت :""هناك عاش جدي وولد أبي، مهما حاولتم إنكار ذلك.. يافا".

وفى سياق آخر ، تستكمل ياسمين رئيس حالياً تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض" و تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن.. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية ، هو فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لاستكمال هذه العلاقة .

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.