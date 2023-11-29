عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على سبب حصول ياسمين رئيس على جواز سفر فلسطيني

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لجواز سفرها الفلسطيني وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

ومن المعروف أن ياسمين رئيس ذات أصول فلسطينية.

أثارت الصورة تساؤلات كثيرة حول كيفية الحصول على جواز السفر، وتم توضيح أن والدها فلسطيني ومن مواليد مدينة يافا.

في يوليو 2020، قامت ياسمين رئيس بنشر العديد من الصور وأعربت عن إعجابها الكبير بمدينة يافا الفلسطينية. 

وأكدت أن والدها كان يعيش هناك وولد هناك أيضًا وقد أعادت نشر تغريدة على حسابها في تويتر تظهر فيها مجموعة من الصور التي تبرز جمال طبيعة مدينة يافا وعلقت :""هناك عاش جدي وولد أبي، مهما حاولتم إنكار ذلك.. يافا".

وفى سياق آخر ، تستكمل ياسمين رئيس حالياً تصوير مشاهدها في فيلمها " الفستان الأبيض"  و تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

وقد احتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخراً بعيد ميلاد  ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكشن.. فيلم "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف.

وقد نافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وكانت آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية ، هو فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي، وحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، حول حياة ليلى التي تعيش قصة حب يقابلها رفض والدتها، فتمر قصتها بعدة تحديات لاستكمال هذه العلاقة .

وشارك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الفنانين منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، سوسن بدر، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس اخبار ياسمين رئيس اطلالات ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

اخبار مصر| مدبولي: ضغوط غير مسبوقة على شبكة الكهرباء.. الانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غدٍ

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تتوقع استقرار سعر الدولار على المدى القصير

حكم سابق يكشف صحة طرد لاعب سموحة أمام الأهلي

دليل استرشادي في الانتخابات الرئاسية 2024| 4 فئات يسمح لهم بدخول اللجان الفرعية

هواوي تعتزم إطلاق هواتف Huawei P70 بمواصفات جبارة

قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية

الأمم المتحدة تتبنى قرارًا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الجولان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي .. خلّي بالك

طريقة عمل فطيرة بيتزا باللحمة المفرومة .. جديدة وغير تقليدية

السبب صادم.. 5 أفيال تدهس سيارة فجأة في ماليزيا

مـ جزرة بحرية.. حكاية رحلة تسببت في إنهاء تجارة العبيد؟

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ