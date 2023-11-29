آخرهم يوسف الشريف وإنجى علاء.. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

أحدث خبر انفصال الفنان يوسف الشريف والكاتبة إنجى علاء ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما أعنلت الأخيرةعبر حسابها بتطبيق إكس .

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس، تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسفالشريف.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصالالرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتناولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجناما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

وشهد عام 2023 انفصال عدد كبير من نجوم الفن بشكل مفاجئ أبرزهم أحمد سعد , وشريف منير , بشرى ونستعرضفى السطور التالية أبرز انفصالات الوسط الفني ..



أحمد فهمى وهنا الزاهد

كتبت هنا الزاهد عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحدفينا الخير.

انفصال بوسى وهشام ربيع

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع انفصاله عن زوجته المطربة بوسي منذ أيام قليلة بعد عام من زواجهما، وقال إن زوجتهبوسي لم تقف بجانبه في محنته على عكس زوجته الأولى وأم أولاده، ما جعله يمر بحالة نفسية سيئة.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء،ووقع عدد من المشكلات بينهما فيما بعد بسبب قراره بالعودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده، وانتشرت شائعات حولانفصال المطربة لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسطالفني.

ياسر فرج وزوجته

وفى بداية الشهر الجاري انفصل الفنان ياسر فرج، عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائي في هدوء تام دون وقوع أية خلافات بينهما.

وكان الفنان ياسر فرج احتفل بزواجه من مذيعة الراديو هبة الهوارى، وسط أجواء عائلية بأحد الأماكن المخصصة لذلك،وبحضور الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

انفصال شريف منير وزوجته



أعلن الفنان شريف منير فى سبتمبر الماضي انفصاله عن زوجته عبر حسابه الشخصي إنستجرام .

وكتب شريف قائلا :"تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا كل شيء قسمة ونصيب واتمني لها كل خير".

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيونى

وفى أغسطس الماضى أعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما منذ قليل بناء على رغبته،وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر انستجرام.

وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام:" الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السيء .. وحابة أقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق فيخراب بيتنا وتدمير أسرتنا".

انفصال تامر حسنى وبسمة بوسيل

أعلنت بسمة بوسيل فى إبريل الماضى انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني مشيرة إلى أنها تتمنى له الخير وأنالمودة والاحترام بينهما سيستمران.

وكتبت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني، عبر خاصية "ستوري" على صفحتها على إنستغرام: "وجعلنا بينكم مودةورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق".

وتابعت بوسيل: "لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".

انفصال بشرى وزوجها

كشفت الفنانة بشرى في تصريح خاص لصدى البلد انفصالها عن زوجها سالم هيكل بعد زواج دام لحوالي ٣ سنوات.

وقالت بشرى :" ان الانفصال تم في هدوء تام ؛ وانها تكن كل الاحترام لطليقها ".