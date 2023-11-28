بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

تصدرت الفنانة انجى علاء ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد خبر انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف..





وتتميز انجى علاء ، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.





ومن الناحية الجمالية تعتمد ايتن عامر على وضع المكياج بلمسات البسيطة.





نشرت المؤلفة انجى علاء تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف.





وقالت انجى علاء: قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

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