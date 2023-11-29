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توك شو

خبير علاقات أسرية يوضح علاقة الرفض بجرائم العنف و3 نصائح للتعامل معه

أرشيفية
أرشيفية

قال أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية، إن الرفض يعني الاستبعاد من أي علاقة اجتماعية، متابعًا أن مشاعر الرفض ينتج عنها إحساسٌ بالألم بسبب أن الجزء المسؤول عن الإحساس بالألم في المخ عندما يتعرض الشخص لجرح جسدي يخرج نفس المشاعر عند تعرض الشخص للرفض.
 

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وأضاف “علام” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم نهاد سمير، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هناك دراسات تقول إن 13 جريمة من أصل 15 جريمة عنف تكون بسبب التعرض للرفض، إن تعرض بعض الأشخاص للرفض قد يسبب لهم مشاكل نفسية كبيرة، ولذلك أنسب طريقة للتعامل مع الأمر هو الذهاب لطبيب نفسي لتلقي العلاج.

وتابع أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية والاجتماعية أنه على الشخص تجنب الأفراد الذي تعرض للرفض منهم وعدم جعلهم محور لتركيزه، والعمل على نفسه وتحسين شخصيته، وتجنب التفكير المفرط قبل النوم مباشرة.

 

الرفض العلاقات الأسرية صباح البلد صدى البلد توك شو صدى البلد

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