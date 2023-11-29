كاتب صحفي: الرقمنة المُتبعة في منظومة التقاضي تختصر الوقت والجهد| شاهد

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي، إن آليات التحديث والتطوير التكنولوجي في القطاعات كافة يُساعد في تخفيف الضغط على المصالح والجهات الحكومية؛ لافتًا إلى أن منظومة التقاضي من المنظومات المهمة للغاية وعمليات الرقمنة المتبعة فيها تهدف لاختصار الوقت والجهد.



وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن المنظومة حاليًا تهدف للتواصل مع أطراف القضايا إلكترونيًا، حتى يتم إخطارهم بكافة التفاصيل من موعد الجلسة وخلافه، معقبًا: “اعتقد هتسهل كتير جدا.. وهتبقى من أفضل الآليات الكتبعة في المجتمع المصري”.



وفي السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي اطلع أمس الثلاثاء على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة، ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية.