وضعنا تصورا نهائيا لها..عمر مروان: مدينة العدالة ستكون فخرا لكل المصريين.. فيديو

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل مدينة العدالة بالعاصة الإدارية.

وأضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وضعنا تصور نهائي لمدينة العدالة وستكون فخر لكل المصريين وستضم كل الجهات القضائية".

وأشار: "رئاسة كل جهة قضائية ستكون موجودة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية"، موضحا: "الوحدات الإدارية القضائية ستكون موجودة في مدينة العدالة".

وأوضح: "محاكم ونيابات ستكون في مدينة العدالة لخدمة المدن القريبة"، مضيفا: "لأول مرة سيتم إنشاء مبنى للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في مدينة العدالة".

واسترسل: "لا يوجد مانع من نقل المحكة الدستورية إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لأنها ضمن محافظة القاهرة، ولا يوجد مانع أيضا من نقل محكمة النقض في مدينة العدالة لأنها ضمن محافظة القاهرة أيضا".

وأكد: "كل مكونات العدالة ستكون في مدينة العدالة"، موضحا: "مدينة العدالة ستكون على مساحة 51 فدانا، وستكون مدينة ذكية على أعلى مستوى، وموعد الانتهاء منها سيحدده الرئيس السيسي".