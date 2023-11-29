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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة الطرق في مصر عـام 2021/2022

الاحصاء
الاحصاء

 أصــدر الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامــة والإحصاء ، اليوم  الأربعاء  نشــرة   " حصــر الطرق والكبارى عام 2021/2022" ، حيث بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق (المرصوفة والترابية) على مستوى الجمهورية 152,9 ألف كم عـــــام2021/ 2022 وفقاً لجهات التنفيذ والاشراف.

وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة عـــلى مستوى الجمهورية 124.9ألف كم عام 2021/ 2022، فيما إجمالى أطوال شبكة الطرق الترابية على مستوى الجمهورية  28 ألف كم عام 2021/ 2022.

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وطبقاّ للتبعية بلغت أطوال شبكة الطرق التــابعة للهيئة العـامة للطرق والكبـاري 28.8 ألف كم بنسبة 18.8 ٪ ، بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لمديريات الطرق / المحليات 106.1 ألف كم بنسبة 69.4٪، كما بلغت أطوال شبكة الطرق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 17.1 ألف كم بنسبة 11.2٪ من الإجمالى عـــام 2021/ 2022  .

وبلغ إجمالي أعداد الكباري على مستوى الجمهورية 46016 كوبرى منها 40263 كوبــرى تابعــــــة لوزارة المــــــوارد المائيـــــة والـــــري بنسبة 87.5٪ ،  2334 كوبرى تابعة للهيئة العامة للطرق والكبـــاري بنسبة 5.1 ٪ ، 2284 كوبرى تابعة  لمديريـات الطرق/ المحليـــات بالمحـــافظات بنسبة5 ٪، 174 كوبرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 0.4 ٪ ، 939 كوبــــرى تابـــع للهيئة القوميـــة لسكك حديــــد مصـــر بنسبة 2 ٪  ، 7 كبــــاري تابعة لهيئــــة قنــاه السويس بنسبة 0.02 ٪ , 15 الهيئة القومية للأنفاق بنسبة 0.03٪  من الإجمـــالي عـــــام 2021/ 2022.

وطبقــــاً للاستخـــدام بلـــغ عـــدد كبــــاري المشاه 9 كباري بنسبة 0.4٪ ، كبـارى المــركــبات 1192  كوبرى بنسبة 51.1٪  ، 1133 أخري بنسبة 48.5٪ من إجمالي أعداد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري عام 2021/2022.

وبلــــغ إجمالي أعــــداد الانفــــاق طبقــــــاً للتبعيـــة 241 نفـــــق ، منها 139 نفـــق تابــــع للهيئــــة العامـــة للطــرق والكباري بنسبة 57.7٪ ، 66 نفق تابع لمديريات الطرق / المحليات  بنسبة 27.4٪ ، 24 نفق تابعة لهيئة المـجـتـمعـات العــمرانـية الجديدة بنسبة 10٪ ، 5 أنفاق تابعة لهيئة قناه السويس بنسبة 2.1٪ ، 7 أنفاق تابعة للهيئة القومية للأنفاق بنسبة 2.9٪ من الإجمالي عام 2021/ 2022  .

طبقــــاً للاستخـــدام بلـــغ عـــدد أنفاق المشاه 39 نفق بنسبة 16.2٪ ، أنفاق السيارات 202نفق بنسبة 83.8٪  من الإجمالى عام 2021/ 2022  .

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