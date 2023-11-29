سقوط 30 تاجر مخدرات| استهداف العناصر الإجرامية بمنطقة المناشي في الجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية المنصورية بمركز شرطة المناشى بالجيزة إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون .

أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (28 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الأيس"– كمية من الأقراص المخدرة – عدد 8 سلاح أبيض – عدد 6 فرد خرطوش).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (31 حكم مستأنف - 246 حكم جزئى – 41 حكم غرامة) وفى مجال السرقات تم ضبط (متهمان) فى قضيتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.