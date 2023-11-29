حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي هذا الإطار قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

و أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. تم خلالهم ضبط (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش–5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (7 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) و تنفيذ (830) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كمية لمخدر الهيروين- طبنجة- 3 فرد محلى- وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.