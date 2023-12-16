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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

منذ قليل أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل علي إثرها للمستشفى.

ومن المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد إمارة البلاد، فمن هو أمير الكويت الجديد .

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تولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي ولاية العهد في عام 2020 وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، منذ تلك اللحظة و يقوم الصباح بمهام ولي العهد و الذي من المقرر أن يتولى إمارة بلاده.

ولد ولى عهد الكويت عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى الشيخ مشعل الصباح تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت.


والتحق بعدها بكلية "هندون" في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م، حسبما أورد ديوان ولى العهد الكويتي.

بعد تخرجه من كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك.

وأثمرت مجهوداته في وزارة الداخلية الكويتية  إلى تحويل المباحث العامة الي" جهاز أمن الدولة ".

تعين بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004م نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

مناصب تولاها أمير الكويت

-الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة.
 

- رئيساً لديوانية شعراء النبط.


-أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

انجازاته في مجال الأمن 

كانت انجازاته واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، و حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.

والدليل علي  ذلك أن شهد الحرس الوطني خلال فترة توليه التطور الملحوظ.

و وصلت إلى تميز هذه المؤسسة العسكرية الأمنية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع.


في الرابع من ديسمبر 2018م مُنح أثناء توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني،وسام قائد جوقة الشرف من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية.
 

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