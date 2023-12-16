القبس: الحزن يخيم على قلوب أهل الكويت والمقيمين فيها لوفاة أمير البلاد

قالت صحيفة "القبس" الكويتية" اليوم السبت، إن الحزن يخيم على قلوب أهل الكويت والمقيمين فيها لوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد أزمة صحية ألمت به وأدت إلى دخوله المستشفى.

وأضافت الصحيفة الكويتية: "مات أمير التواضع والعفو وخيم الحزن على قلوب أهل الكويت جميعا، وارتدت البلاد ثوب الحداد، على قائد حكيم من طراز نادر، أخلص في حب الوطن، وأفنى عمره في خدمته والعمل من أجله في كل المواقع والمناصب التي تقلدها".

وأشارت "القبس" إلى أن أمير التواضع والعطاء رحل بجسده، لكن إنجازاته البارزة وأفعاله المجيدة وأقواله الحكيمة ستظل ساطعة في ذاكرة المواطنين الكويتين، وشاهدة على ما قدمه للكويت ولشعبها طوال مسيرته الغنية بالعطاء والحافلة بالإنجازات، وقد قضى الأمير الراحل 60 عاماً في خدمة الكويت وأهمها من خلال مختلف المناصب التي تبوأها.

وتابعت: "منذ توليه مقاليد الحكم بتاريخ 30 سبتمبر 2020، عمل الشيخ نواف الأحمد على الارتقاء بالكويت والاجتهاد في نهضتها وتطويرها، ورسم الخطط لتأمين مستقبلها وتحقيق رفاهية شعبها".

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.